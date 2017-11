Brasiliens GP: Vejrudsigten

Af: Allan (arh@bmf1.dk) d. 7/11 klokken 08:11

Der er ikke mange løb på Formel 1-kalenderen, hvor det har regnet oftere end ved Brasiliens Grand Prix.



I år ser det heller ikke ud til, at vi slipper helt for regn, men måske rammes Formel 1 feltet ikke af den.



Fredag er der op til 70 % chance for regn, men først klokken 16, hvor Formel 1-bilerne trygt er parkeret i garagen. Men det bliver varmt. Op til 27 grader får de heldige tilskuere.



Lørdag dykker temperaturene ret voldsomt til 21 grader og chancen for regn øges. Faktisk er metrologerne ret sikre på, at det vil regne, når der skal køres kvalifikation.



Søndag bliver det så et helt andet billede igen. Temperaturene stiger til blot 23 grader, men solen skulle skinne fra en skyfri himmel, hele dagen.



Så hvis det holder stik, vil det ikke blive nemt for holdene at finde det helt rigtige set-up.